Benoit-Xavier LORIDON

Direction Générale



Application des politiques générales décidées par le CA. Elaboration de plans d'actions, planification des moyens, mise en place d’outils de suivi.



Ressources Humaines

Encadrement, management, politique de rémunération, gestion des contrats, harmonisation et validation des politiques standards RH sur l’ensemble des sites d’activités.



Administration et gestion

Elaboration & suivi des budgets, relation avec les banques et commissaire

aux comptes,arbitrage financier, planification financière.



Logistique

Validation des plans de sécurité, gestion des crises, politique logistique siège et mission.



Représentation

Relationnel, rapports (propositions d’opérations, rapports intermédiaires et finaux), partenariats - Union européenne, MAE, fondations, collectivités territoriales, représentants des gouvernements étrangers,

Autorités locales (nationales et locales) et militaires.



Communication

Presse , mécénat, création d’évènementiel



Chargé de cours Université Paris XII Val de Marne Master aide Humanitaire – Université de droit d’Aix en Provence (Master réseau noah)



Langues Anglais courant



Consultant



Diagnostic initial, mission post évaluation, audit organisationnel, missions d’appuis

Conception et mise en œuvre de programmes humanitaire et de développement, formation



Secteur d'intervention :Santé, nutrition, eau et assainissement, aide humanitaire d’urgence, distribution alimentaire, sécurité alimentaire.



Mes compétences :

Humanitaire

Ressources humaines