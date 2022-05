Olivier LORIDON

La Société NEO-SOFT, Groupe rennais de 1 300 personnes, est représentée à Niort avec une agence de 100 personnes, reconnue localement et référencée entre autres auprès des grands donneurs d'ordre (MAIF, MACIF, COVEA, SMACL,...).



Nous intervenons aussi bien sur des projets en Etudes et développement comme en Infrastructure et Production.

Notre objectif 2019 est de continuer à nous renforcer, en particulier sur des postes de CP (MOE, MOA et Technique) AMOA, Analystes fonctionnels,...



Notre modèle RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale), 3 ème SSII certifiée en France, engendre une approche réellement différenciente pour nos collaborateurs (pas de période d'essai, mobilité réduite, suivis formalisés, proximité,...).



Mes compétences :

AMOA

Assurance

Banque

Chasseur de tête

Commercial

Commercial informatique

Développement

Etudes et développement

Informatique

Recrutement

SSII

Prospection

Vente

Développement commercial

Management