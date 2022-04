Cyril CHOUET

2010 - ... ▬ NEO-SOFT

● Réalisation des recettes d'exploitations et des mises en production pour les solutions du Décisionnel et de la Comptabilité. ► MACIF

● Rédaction des spécifications des ordonnancements Visual TOM. ► MAIF

● Rédaction des spécifications et développement CGI/Perl des outils (batch, Web) pour les services d'exploitation informatique. ► MAIF

● Correction d'incidents de production issu de l'ordonnanceur VTOM. ► MAIF



09/2006 - 2009 ▬ ATHEOS Architecture Sécurité, Gestion des Identités et des Accès.

● Développement Java et spécifique sur le produit Calendra de BMC. ► THALES Services

● Développement d'applications de Monitoring et de statistiques réseau. ► AREVA-TD

(NetAsq, Equant, MySQL, PHP)

● Mise en place de systèmes de gestion des Identités et des Accès. ► Kingfisher/B&Q UK, ALCATEL-LUCENT

(Produits Tivoli d'IBM, LDAP, AD, ...)



12/2004-08/2006 ▬ TEAMLOG/DIA

● Administration, Exploitation des logiciels PDM Windchill(v6,v7) ► EADS LV

(Oracle, Apache, Tomcat, LDAP )



03/2002-11/2004 ▬ DIA

● Administration des Systèmes Unix d'Ile de France. ► RENAULT

● Maintenance Serveurs, Baies disques, Stations ► RENAULT

(EMC, NIS, Solaris, Irix, VMS )



06/2001-02/2002 ▬ DIA

● Rédaction, mise en place de procédures pour le Help Desk ► EADS Space Transportation

(Unix, OS390, Windows, )



2000 ▬ Stage Ingénieur R&D SAPPI Netherland (indus. papier)



1998 ▬ Stage Ingénieur Qualité ECIA (équip. automobile)



Mes compétences :

JavaScript

SQL

PHP

Java

CSS

Linux

Business Objects

IBM Tivoli Identity Manager (ITDI, ITDS ...)

Control-M

BMC Calendra Directory Manager

Informatica PowerCenter

VTOM

Perl

jQuery

Bootstrap

HTML