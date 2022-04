Benonie LAUREN

Bonjour,



Actuellement en recherche d'emploi idéalement pour un poste de juriste , je présente ma candidature pour tout employeur interessé.



Je suis titulaire d'une licence et d'un niveau master en droit privé spécialité notarial avec des compétences en droit des assurances et des connaissances en droit immobilier et de la construction et droit fiscal.

Je dispose de qualification pour bien d'autres matières juridiques.



En outre j'ai une longue expérience dans la gestion et le règlement de dossiers d'assurances ainsi que dans la REDACTION JURIDIQUE DE CONTRATS. Je suis à votre disposition pour tout renseignement sur mon parcours professionnel. N'hesitez pas à me contacter au 07 85 94 52 91



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit immobilier

Droit des assurances