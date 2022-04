Bensaid LEILA

 Management des équipes de production en appels sortants et entrants, recrutement des équipes ( conseillers, superviseurs, superviseurs seniors , chefs de projet, responsable qualité, vigies, formateurs, experts métiers )

 Pilotage de projets en réception d’appels, émission d’appels, back office, service client, télévente, BtoB, BtoC.

 Suivi des résultats, atteinte des objectifs de chaque activité

 Analyse, suivi et présentation des résultats qualitatifs et quantitatifs de production

 Suivi et calcul de la rentabilité des activités, gestion du budget (prévisionnel et marge)

 Mise en place et suivi des plans d’actions de production

 Présentation des résultats en CODIR, COPORD, COPIL avec le Client.





Mes compétences :

Gestion de projets

Management de projets & d'équipes

Gestion de production

Management de projets

Recrutement

Service client

Télémarketing

B2B

Gestion de projet

Centre d'appels