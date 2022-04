Bensamoun ROBERT

Un parcours professionnel réussi, mes expériences diverses me permettent d’avoir une vision globale du S.I , une approche par expertise dans le domaine des Infrastructures et des services d’infogérance, en totale cohérence avec les attentes du Marché

Mon implication à chaque étape de la vente d’un projet, appréhender les risques et maitriser les enjeux, sont des éléments majeurs dans la signature d’une affaire.

Etant force de proposition associant les intérêts de mes clients avec et de l'entreprise, j’ai pu construire durant plusieurs années un relationnel et une proximité forte auprès de mes Clients du secteur de l’industrie et des services.

Je souhaite donner une nouvelle dimension à ma carrière, et m'inscrire avec vous dans un projet de de développement et de croissance.





Mes compétences :

Account Manager

Grands Comptes

IT

Export