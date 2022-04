Bente GALANGAU

Après avoir acquis une solide expérience au sein du Syndicat de Transports des secteurs 3 et 4 de Marne la Vallée, je souhaite vous faire partager mon expérience :



- Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de transport et déplacement

- le conseil et l’assistance auprès des élus et des instances décisionnelles : Animer les instances délibérantes et rédiger les notes et rapports nécessaires,

- Préparer et suivre la bonne exécution du budget

- Piloter et conduire les études nécessaires à l’élaboration des documents cadres (PLD et PDIE)

- Coordonner le suivi d’études et de projets complexes et multi partenariaux

- Contrôle et suivi du nouveau contrat de délégation de service public du transport urbain

- Encadrement de 3 agents





Mes compétences :

Pilotage de projets

Esprit d'analyse

benchmarking