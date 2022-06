Bérangère LABANOWSKI-PHILIPPE

Forte d'une expérience initiale de 8 ans dans la mise en oeuvre d'un système de management de la qualité et de la gestion des risques en Etablissement de santé, j'évolue depuis 2013 dans la gestion des ressources humaines médicales.

Il s'agit d'allier en permanence : sécurité, qualité des soins, contraintes économiques et réglementaires d'un établissement public de santé et daccompagner les médecins dans la gestion de leur carrière hospitalière.

La gestion des ressources humaines médicales est un axe stratégique majeur pour les établissements publics de santé mais également des territoires car ils ont un enjeu commun dans la lutte contre la désertification médicale. La concurrence du privé, en terme doffre de soins se fait plus pressante mais lhôpital public doit rester le garant du prendre soin pour tous. Pour cela, il est impératif de se réinventer au gré des évolutions et contraintes réglementaires pour maintenir une attractivité de l'exercice hospitalier.

Ce challenge permanent rend cette fonction particulièrement riche et intéressante.



Mes compétences :

adaptation

qualité

communication

gestion des risques

Animation

Management

Élaboration et suivi budgétaire

Gestion des Ressources humaines