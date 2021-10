Bérangère LEYRITZ

Je suis la fondatrice de BERLEY, une entreprise qui propose de faire de la communication digitale a la sauce responsable !



En somme, mon metier consiste a aider les entrepreneurs engages a se creer un univers digital plus responsable.



Je leur fais prendre conscience qu'ils peuvent tout a fait communiquer sur leur entreprise ainsi que leur offre de services et de produits en restant alignes avec leurs valeurs ecologiques et humaines.



Je les accompagne a la fois sur la mise en place d'une strategie de communication responsable mais aussi sur une mise en oeuvre plus operationnelle de cette strategie (comme par ex : la creation de contenu, la creation de newsletter, la gestion de reseaux sociaux, la creation de sites internet ...)



Vous souhaitez me contacter :



Linkedin : https://www.linkedin.com/in/berangereleyritz/



Instagram : https://www.instagram.com/berley.communication/



Mon site internet : www.berley.fr