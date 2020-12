Bernard BERNARD PERRIOLAT (PERRIOLAT)

Après avoir acquis au sein de différentes entreprises assurancielles et financières une expérience et un savoir faire, j'ai souhaité les mettre à votre disposition en tant que courtier indépendant.



L'évolution rapide de la société, du monde des affaires, de la vie de chacun, demandent des réponses immédiates, de qualité, en accord avec votre situation.



Seul un professionnel indépendant, à votre écoute, sera en mesure de répondre de manière efficiente à votre demande.

Les associés de HDV Consulting ont cette capacité d'adaptation et de connaissance du terrain, ils sauront résoudre vos problématiques et s'adapter à vos exigences.



En souhaitant vous rencontrer au plus vite,



Bernard PERRIOLAT,

Président - Fondateur HDV Consulting

www.hdvconsulting.fr



Mes compétences :

Assurance

Gestion de patrimoine

Immobilier

Fiscalite

Finance

Banque

Formation

Accompagnement de projet

Evènementiel et Relations Publiques

Formation professionnelle