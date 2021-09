Bernard CHOY

Chargé de mission à la Communauté de Communes du Haut-Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette fonction d'agent de développement ou de "développeur" est un métier de facilitateur.

J'apporte une assistance technique et d'ingénierie de projet à la Communauté de Communes, aux communes et aux porteurs de projets privés souhaitant créer une activité sur le territoire.

J’interviens dans l'accompagnement des projets à caractère économiques et anime le programme européen LEADER du Haut-Béarn.



Mes compétences :

Ingénierie touristique et économique

Ingénierie et animation de formation

Direction de centre de profits

Développement de projet et de produit

Étude de faisabilité économique