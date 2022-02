Durant mon parcours professionnel, j'ai développé mes expertises autour des différents secteurs de la production. Aujourd'hui, mes compétences sont dans les domaines suivants: management, organisation, méthodes et maintenance, lean management, gestion de projet et cela sur plusieurs secteurs industriels tels que l'énergie et l’aéronautique.



Mes compétences :

Management

Organisation industrielle

Réduction des coûts

Gestion de projet

Lean management

Maintenance industrielle