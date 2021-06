Depuis 2009 :

Développement commercial sur les comptes clé dans un secteur que j'affectionne particulièrement : les énergies renouvelables



SMA fabrique et commercialise des onduleurs pour les installations photovoltaïques.



Pour de plus ample informations sur ce secteur, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Commercial

Export

Marketing

Technique