Bertrand CHEYROUX

Plus de 13 ans d’expérience en direction de programme IT et Digital



Principaux domaines d'intervention

• Conseil en organisation - Customer Engagement

• Direction Programme (A)MOA/MOE : étude, BP/BCase, RFI/RFP, contrat, delivery et mise en service, industrialisation

• Formation (KM) : Project Management, NFC, IoT (LPWAN) / M2M

• Développement commercial "Conseil" : prospection, rendez-vous client, qualification, RAO, soutenance, closing

• Rédaction d'articles Innovation

• Gouvernance : CoPil, Bureau, Comité d'Administration et Assemblée Générale



Principales expertises / compétences

• Réseaux Radio & Fibre

• IA\Chatbot, Robotic Processing Automation (RPA)

• IoT, Low Power Wide Area Network (LPWAN), M2M

• Sans Contact Mobile / NFC (Paiement Mobile, Smart Ticketing Transport), Handsets / OS, TSM, SIM, Devices

• Anglais



Mes compétences :

Process

Conseil

Ingénierie

Industrialisation

M2M

NFC

Gestion du changement

Planification

Mobile Device Management

Mobile Banking

Android

Mobile payment

Analyser les besoins et définir les objectifs