Bertrand DUPUY

Je dispose d'une expérience de plus de quinze ans, en matière de Gestion de la Logistique, de la Production et des Ressources Humaines, acquise dans différents secteurs d'activité de l'industrie comme des services.



Les précédents postes et fonctions occupés m'ont permis d'acquérir des compétences pratiques dans la gestion de systèmes de production, lutilisation doutils et le lancement dactions doptimisation liés au « lean management ».

En plus d'être mobile sur le plan international, je suis doté d'une bonne capacité d'adaptation, d'un excellent relationnel et possède une bonne maîtrise des outils informatiques.



Mes compétences :



Logistique

Management

Transport

Lean management

Ingénierie

Qualité

Lancement de produits

Gestion de projet

Packaging

Gestion de la production

Peinture