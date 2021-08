Bertrand GADAIX

Il y a peu, j'étais chef de projet informatique. Tout court. Un travail en soi intéressant, dense et varié mais auquel il manquait un ingrédient essentiel : le sens.



Aujourd'hui, je travaille sur un projet écolo et vraiment ça change tout. Le projet s'appelle REPCET et vise à limiter les risques de collisions entre navires de commerce et grands cétacés. Le problème des collisions, lié à l'intensification du trafic maritime, est mondial et menace plusieurs espèces notamment en Méditerranée.



Car oui, il y a des baleines en Méditerranée !



Voir à ce sujet le site de l'association Souffleurs d'Ecume à l'origine du projet : http://www.souffleursdecume.com



Mes compétences :

Modélisation