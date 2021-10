Bertrand HERVIAUX

Depuis juillet 2013 à aujourd'hui : Responsable Logistique pour le groupe Denis Matériaux

2 branches dans le groupe :

- Négoce : Denis Matériaux et Casa 33 agences

- Industrie : TPM, Perin, Urvoy préfa, DBI, SDM, Blecon (8 usines)



Ce poste créé par l'entreprise fait suite à un Master Logistique préparé dans le cadre d'une reconversion.



Les diverses expériences depuis 22 ans (comptabilité, magasinier dans un magasin de matériaux, commercial auprès de grossistes, Responsable d'entrepôt et Responsable d'exploitation me permettent aujourd'hui de retrouver toutes ses compétences dans ce poste de Logistique.







Mes compétences :

A L'ECOUTE

Anticipation

autonome

Capacité d'adaptation

Ecoute

Esprit d'équipe

Gestionnaire

Logistique

Management

Planification

Polyvalent

Polyvalent esprit d'équipe

Rigueur

Transport