Bertrand MONEGER

COMPETENCES COMMERCIALES (Responsable Régional sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire depuis février 2010 - Basé à Bordeaux):



- Rendez-vous de fidélisation et de prospection auprès des entreprises, écoles de langues, services publics et du monde de l'éducation (collèges, lycées, et enseignement supérieur). Taille du portefeuille géré : 300 clients et 1 M € de CA

- Etablissement d’offres de Services personnalisées

- Conseiller pour l'intégration des certifications en langues pour le recrutement, la formation initiale et continue

- Animateur/intervenant lors de rencontres professionnelles





COMPETENCES MARKETING (Responsable Marketing de janvier 2005 à janvier 2010 - Paris) :



- Marketing Direct : planification, création, lancement et analyse des campagnes d’(e)mailings, affichage, etc. Résultats : envois hebdomadaires sur des bases de données clients/prospects de plus de 40 000 contacts.

- Gestion du budget : suivi et ajustement mensuels des dépenses marketing (budget géré : 300 K€).

- Chef de produits :

.Pricing : établissement de la stratégie prix annuelle (nouveaux tarifs des produits/services).

.Veille concurrentielle : recherche, compilation et restitution des informations concurrentielles.

.Etudes de marché : réalisation d’études de marché sur les pays ciblés.





COMPETENCES EN COMMUNICATION (Responsable Communication de janvier 2005 à janvier 2010 - Paris) :



- Formations produits : en charge de la formation sur les produits et services auprès de l’équipe commerciale et de la clientèle, en présentiel ou en ligne (Webconférences). Fréquence : tous les mois.

- Evènementiel : préparation et participation à des salons professionnels et académiques (8-10/an). (négociation, communication, animation de conférences, suivi des retours/statistiques).

Mise en place de séminaires avec les clients, prospects et revendeurs privilégiés (25 dates/an).

- Création :

. Supports marketing pour les conférences et les rendez-vous de l’équipe commerciale (PowerPoint, plaquettes, kits de visite).

. Publicités : élaboration de publicités destinées à des revues ou à des sites Internet spécialisés.

. PLV et objets publicitaires : sélection et personnalisation de ces outils de communication.

- Web : animation quotidienne des 4 sites français : ajout de news/docs, création bannières, promo, etc.

(www.etsglobal.org, www.toeic.eu, www.toefl.eu et www.tfi-europe.com). Trafic total : 715000 visiteurs/an.

- Relations Presse : rédaction de communiqués de presse et de brèves; pilotage d'une agence de presse.

- Partenariats : échanges de visibilité ; jeux concours avec des magazines, sites Internet et prescripteurs.





INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Langues: Anglais : courant - > score au test d'anglais TOEIC de 915 pts sur 990 pts // Espagnol: courant



Mes compétences :

Anglais

Animation

COMMERCE

Communication

Internet

Marketing

Négociations

Presse

Stratégie

TOEFL

TOEIC