Carine MONEGER

Avec 12 ans d'expérience et un Master 2 en stratégie de marque et communication pluri média, j'ai apporté une dimension marketing, marque et stratégie à mon expérience dans la communication. Après un stage en agence de publicité, j'ai pu également voir "l'autre côté" et mieux en comprendre le fonctionnement. La dimension digitale m'a également apporté beaucoup dans la compréhension des desiderata des consommateurs d'aujourd'hui et sur la façon dont le numérique peut être stratégiquement un levier pour la communication d'une entreprise et a fortiori d'une marque.



Mes compétences :

Marketing

Stratégie digitale

Stratégie réseaux sociaux

Stratégie de marque

Communication

Certification secourisme SST (PSC1) prévention et