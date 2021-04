Bertrand MOUTARDE

Expérimenté, innovant et pourvu d’une forte capacité à réduire les coûts tant sur le plan de négociations directes que d’amélioration du mode de fonctionnement du département et de ses méthodes de travail.



Expérience de plus de 8 ans durant laquelle mes équipes et moi-même ont fourni matériaux et services dans des environnements multiculturels auprès de fournisseurs internationaux.



Management du changement impliquant une modification en profondeur des modes de fonctionnement tant du département achat que des clients internes.



Un chef d'équipe flexible et encourageant la collaboration entre les membres de l’équipe, excellent négociateur et communiquant.



Parlant couramment l'anglais et le français (langue maternelle).



Domaines d'expertise:

- L'application de bonnes pratiques achats dans de multiples pays pour de grandes organisations ( > 1000 salariés)

- La rédaction, la négociation et la mise en œuvre des contrats

- La gestion directe d’équipes localisées sur plusieurs sites

- Gestion de portefeuille important de catégories d'achat (MRO & équipements, projets Capex, les achats indirects) pour des engagements supérieur à 500 MUSD

- Expert dans SAP MM

- L'analyse des marchés et mise en place de stratégies adéquates pour réduire le degré de service

- Construire des relations solides avec les intervenants internes, la compréhension de leurs besoins, et les aider à formaliser leurs besoin

- Gestion des fournisseurs afin de développer des partenariats et réduire les coûts

- Anticiper et résoudre les conflits (facturation, qualité, etc.)

- Faire de la veille sur les technologies les plus récentes et l'analyse comparative des dernières techniques d'achat

- Amélioration continue du processus d’achat, développement et déploiement d’indicateurs

- Les rapports financiers



Mes compétences :

Négociation

Sourcing

Approvisionnement

Logistique

Achats