Bertrand TARDY

Diplômé de l'ESC Rouen, évoluant depuis 18 ans dans un environnement « B to B » international (en particulier pour les marques Mobil, Mercedes-Benz, JCB, Caterpillar, Case New Holland et Atlas Copco), tant du côté de la vente de biens d'équipement que de l’après-vente, j’ai acquis une vision transversale du développement commercial de produits et de services techniques en France et en Europe. Je suis notamment intéressé par des échanges d'informations liées à la distribution des pièces de rechange et du matériel de forage.



Mes expériences précédentes m’ont amené, notamment, à mettre en œuvre les compétences clés suivantes :



- management : encadrement d'équipes, recrutement, formation, élaboration de plans d'actions commerciaux, suivi de budgets et reporting auprès de directions générales

- commercial Grands comptes : prospection terrain, gestion d'appel d'offres jusqu'à 5 M€ & négociation

- marketing opérationnel : animation de réseau, communication interne et externe & événementiel

- langues : anglais et espagnol courants.



Actuellement, je gère un P&L de 16 M€ et une équipe de 9 personnes.



Mes compétences :

Marketing opérationnel