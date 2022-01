Accueillir, orienter, conseiller et accompagner les personnes vers l'emploi

Gérer les ressources humaines, entretiens, recrutements

Communiquer

Organiser une étude avant projet,

Définir une stratégie et des moyens en fonction des objectifs,

Piloter et présenter les projets,



Mes compétences :

Conseil en recherche d'emploi

Gestion de projet

Management

Gestion des ressources humaines

Réflexion stratégique