Je me présente, Bertrand VENTURI, âgé de 27 ans.

Je suis originaire de la ville de Sète dans l'Hérault (34).



J'ai obtenu mon baccalauréat ES en 2004.

Suite à l'obtention du baccalauréat, j'ai pu intégrer en 2004 le programme Bachelor, de l'ESC Toulouse.

En 2007, j'ai obtenu cette Licence équivalente à un Bac + 4.

Durant ces 3 années, nous avons eu l'occasion de faire différents stages à savoir, commerciaux, informatique, à l'étranger et un stage terminal.



Depuis 2003, je me suis "spécialisé" dans la pratique de la natation longue distance, autrement dite en Eau Libre (en milieux naturels), à haut niveau (International). Les distances varient entre 5 et 25 km.

Depuis Septembre 2008, j'ai intégré le Pôle France de Toulouse.

Je suis Vice-champion d'Europe 2010 du 25 km.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Natation

Recherche