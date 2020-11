Bertrand WATTEL

Après plusieurs dizaines d'années d'expériences professionnelles et de passion personnelle, j'ai créé mon entreprise pour valoriser à la fois mes compétences en informatique (webdesign, programmation PHP, Javascript, Java, graphisme), en communication (interne, externe, numérique, gestion communautaire) et en post production audiovisuelle.

Mon concept central est de privilégier une réponse personnalisée aux besoins de mes clients en s'appuyant sur une adaptation de produits existants, majoritairement open source. L'autonomie de mes clients par l'utilisation de technologies open source répandues et le transfert de compétences est ma priorité.



Mes compétences :

Post production

Programmation informatique

Gestion de projet

Communication numérique

Graphisme

Communication externe

Communication interne