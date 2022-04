Fabien N'GUYEN

Dans ma formation, je me suis orienté vers une fonction à responsabilités alliant pluridisciplinarité, approche terrain, contact humain et savoir-faire technique.

J'ai ainsi rapidement opté pour une carrière d'ingénieur spécialisé dans les domaines agri/agroalimentaire.

Ma formation en agriculture et en agronomie tropicale m'a ouvert de nombreux horizons tant professionnels (comme la gestion de projets ou l'encadrement, ...) que personnels (avec la découverte de cultures différentes).

Mon parcours (études puis service national comme officier), m'a conduit à intégrer le service Import d'un réseau leader de la distribution : POMONA.

J'occupe depuis 2001 le poste de Responsable Qualité Amont Espagne Maroc (filière Fruits&Légumes). Mes fonctions et tâches m'impliquent dans des domaines divers liés aux processus internes (Certifications Qualité,sécurité alimentaire, volet technique, Marketing, Gestion des emballages, Innovation produits) de l'entreprise mais aussi à des sujets Amont commerciaux (sourcing Amont) et logistiques.

Aujourd'hui, en tant qu'ingénieur Qualité Amont, j'ai acquis une expérience technique à l’Amont en Espagne et au Maroc qui m’a permis de développer un esprit rigoureux et opérationnel, ainsi que des aptitudes au travail d’équipe et à la négociation.



Mes compétences :

Agriculture

Agroalimentaire

Agroalimentaires

Chef de projet

Commercial

Fruits et légumes

Ingénieur agronome

Ingénieur Commercial

Logistique

Maroc

Qualité