Betty SERMAN

Votre activité est liée à l’écrit (édition, rédaction, communication, thèse, etc.).



Vous détenez des manuscrits, des enregistrements audio ou audiovisuels, des publications antérieures à la production électronique.



Vous désirez obtenir des comptes-rendus (exhaustifs ou synthétiques) de vos réunions, de vos conférences.



Vous désirez obtenir un document soigné tant sur le fond que sur la forme.



L’expertise et la rigueur d’une lectrice-correctrice vous sont précieuses.



Correctrice…

Pour nombre de gens, il s’agit surtout de la maîtrise de l’orthographe et de la grammaire. Certes, ces deux points sont préférables pour exercer ce métier, mais elles ne sont qu’une infime parcelle du plateau à couvrir.

Tel un réalisateur, un correcteur doit veiller à la mise en pages (mise en scène), à la typographie (décors et costumes), au rythme (ponctuation) et au style (interprétation). Un texte sans la moindre erreur, grammaticale ou orthographique, sera difficile à lire si sa présentation ne suit pas des règles rigoureuses.



…lectrice-correctrice

Au-delà de ces exigences de forme, le fond doit également faire l’objet d’une attention particulière : vérification des informations (dates, lieux, noms propres…), de la cohérence, des redites involontaires… Le lecteur-correcteur peut suggérer une légère réécriture à l’auteur ; dans ce cas, une collaboration entre l’un et l’autre est souhaitable.



Transcriptrice

À partir d’un document écrit, il s’agit de la saisie du texte tel quel ou, selon la demande, avec modification de la mise en pages, suggestions de réécriture, etc.

À partir d’un document sonore ou audiovisuel, la saisie des paroles (avec ou sans le time code) mot à mot – voire les hésitations – ou, selon la demande, une reformulation plus adaptée à l’écrit, voire plus concise.

N.B. Je peux me déplacer pour enregistrer les séances si l’acoustique de la salle est bonne.

Que ce soit l’un ou l’autre mode de transcription, mon esprit critique reste en éveil, et, le cas échéant, je signale les incohérences ou les erreurs (citation approximative ou mal attribuée, erreur de date, erreur de calcul, etc.).



Artiste dramatique et professeur de piano près de trente ans durant, l’envie de changer radicalement d’univers m’a orientée vers le métier de lecteur-correcteur au début du XXIe siècle.



Après cette formation et mes premiers pas de correctrice, j’ai été sollicitée pour transcrire des enregistrements d’entretiens en vue de procéder au montage de scénarios documentaires et pour saisir des scénarios et des manuscrits de biographies. Ma pratique de la lecture critique mise au service de ces transcriptions a été très appréciée, et j’ai ajouté une corde à mon arc, menant parallèlement ces deux activités, lectrice-correctrice et transcriptrice.



Peu à peu, j’ai compris que je n’avais pas changé radicalement de voie. Mon goût de l’interprétation et de la transmission toujours présent me permet de me fondre dans le style des auteurs et des orateurs dont je soigne l’expression écrite.





Mes compétences :

Préparation de copie traditionnelle ou à l’écran

Secrétariat de rédaction

Saisie de manuscrits, d'enregistrements

Révision de pages montées

Correction en première

Réécriture, rédaction