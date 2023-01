Bilal DAHALANI

DAHALANI Bilal

29 ans

06.98.43.44.69

bilaldahalani@hotmail.com



Etant actuellement Consultant au sein de chez Neonn, qui réunit les compétences de Neonn en matière d’assistance à la consolidation et à la mise en place de solution de Business Intelligence.



Je possède également 3 ans d’expériences acquis au sein du groupe CSC (Computer Sciences Corporation) dans le domaine de la conduite et de la gestion de projet IT, la conduite du changement ainsi que dans le domaine du contrôle de gestion et plus particulièrement dans la mise en place de tableau de bord.

Depuis mon arrivée au sein de chez NEONN je développe mes compétences sur Oracle HFM ( Hyperion Financial Management)



Neonn est un cabinet de conseil expert en consolidation.

Neonn est née d’un constat simple : maîtriser la consolidation dans toutes ses dimensions pour une information légale et une vision stratégique optimales.

Notre groupe a vocation à maîtriser la consolidation dans toutes ses dimensions pour une information légale et stratégique optimale.

Fidèles à cet engagement, nos services couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur de la consolidation : technique, humaine et financière.

Nous représentons ainsi le premier cabinet de conseil global en consolidation, dédié au meilleur de l’information financière.

Présents à Paris, Lyon, Casablanca, Miami et Shanghai, nous accompagnons 80% des acteurs du CAC 40 dans plus de 20 pays.



Mes compétences :

Conseil

SAP

Cognos

MOA

MS Project

Visio

Consultant

Power Point

Access

Oracle

Excel