Mordu de Jeux vidéos et passionné de peinture et

de sculpture, je recherche un premier emploi dans l'industrie en France ou ailleurs. Je suis spécialisé en concept art 2D/3D et en modélisation de personnages. Je suis mobile et je parle couramment anglais et japonais.



Mon portfolio : https://www.artstation.com/calintz9999



Mes compétences :

Modélisation 3D

Zbrush 4

Texturing

UV

maya

Adobe Photoshop CS6

Substance Painter