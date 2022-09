Bina BHUNJUN

Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) ainsi que d'un MASTER II de Droit Social et Gestion des Relations Sociales en Entreprise, je suis actuellement à la recherche d'un poste de juriste de droit social au sein d'une entreprise.



Je suis forte d’une expérience polyvalente : j’ai en effet pu exercer mes compétences au sein de grands cabinets d’avocats mais également au sein de grandes entreprises nationales et internationales telles qu’Orange ou Alliance Healthcare.



Ces différents stages m’ont donné l’occasion de mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de mes années d’études afin d’apprendre à gérer des dossiers concrets. Ainsi, tant sur le plan des relations collectives et individuelles du travail, je saurai répondre à vos besoins de manière efficace et rigoureuse.



Enfin, mes expériences professionnelles à l'étranger en tant qu’organisatrice de

séjours linguistiques, ainsi que mes différents voyages m'ont amené à parler anglais et à acquérir une ouverture d’esprit ainsi qu’une capacité d'adaptation certaine.



Mes compétences :

Conseil juridique

Rigueur

Organisation du travail

Rédaction technique