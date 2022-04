Titulaire d'un master II en droit social et relations sociales dans l'entreprise, je dispose d'une expérience significative, de plus de 3 ans, dans le domaine des ressources humaines et du droit social.



Cette expérience a été acquise au sein de grandes entreprises.



Mes compétences professionnelles concernent aussi bien les relations individuelles que collectives.



Cordialement

Samira AMAGROUD







Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social