Bonjour,



Je suis Bira THIOUNE, le coeur de ma compétence, Mécanique et ESP (Equipements Sous Pression), avec trois points forts:

Premièrement un point fort « technique », je dispose dun diplôme dingénieur mécanique que jai complété avec un master Physique et Technologie des Rayonnements. Jai travaillé pendant plus de 9 ans dans différentes entreprises, à la fois des PME et des grosses entreprises puisque lavant dernière compte plus de 60000 collaborateurs.

Deuxièmement, un point fort réglementation des ESP(N) : Equipements Sous Pression Nucléaire. Jai travaillé pendant 5 ans dans ce domaine dactivité, en tant que consultant, chez Bureau Veritas et actuellement pour la DIPNN.

Troisièmement, un point fort « connaissance des outils dEDF et fonctionnement de lEPR », en tant que Correspondant ESPN/Conservation/Risque FME (Foreign Material Exclusion) et Analyse des Essais pour le lot Essai Nucléaire.



Mes compétences :

Pilotage de projet

Gestion de crise et historique

Gestion de projet, contrat, financier

APS, APD

Analyse de risques

Fonctionnement d'un Réacteur Eau Pressurisé

Mécanique

Radioprotection

ESPN (Équipements Sous Pression Nucléaire)

Installation Générale