Birdouz HAYET

La richesse et la diversité de mon parcourt professionnelle, m’a permis d’affiner mon sens de l’organisation et de développer une maîtrise de l’outil informatique, de la rigueur et diverses compétences tels que l’accueil des personnes, l’instruction des dossiers, la recherche d’informations, le respect des règles et des procédures, l’esprit d’analyse et la confidentialité des dossiers.



Méthodique et organisée, possédant un excellent relationnel et un certain esprit d’initiative, j’apprécie particulièrement le travail en équipe, et c’est en m’appuyant sur cette personnalité sociable que j’espère mener à bien les missions qui me seraient confiées.



Je vous souhaite une très bonne visite.

A très bientôt.



Mes compétences :

Compléter Et Mettre En Forme Les Documents Profési

Traiter Les Appels Téléphoniques Entrant Et Sortan

Numériser Et Archiver Les Documents

Traiter Le Corrier Administratif

Planifier Des Rendez-vous