Blaise BAETSCHER

MA PERSONALITE :



Je suis consciencieux, exigent, systématique, travailleur attentif aux détails.

J'aime améliorer les procédures ainsi que les processus.

Je suis attentif aux besoins pratiques et immédiats de l'organisation.



CONTRIBUTION à L'ORGANISATION :



J'effectue les tâches de façon soutenue et dans les délais.

Je suis concentré sur les détails et m'assure de bien les gérer.



STYLE DE LEADERSHIP :



Je respecte les approches traditionnelles et hiérarchiques.

J'utilise mes expériences ainsi que mes connaissances dans mes prises de décisions.

Je mets sur pied des normes de performance fiable, stables et constantes.



RESOLUTION DE PROBLEMES :



J'ai besoin de pouvoir analyser tous les faits dans les détails.

J'ai besoin de juger les impacts possibles sur les personnes et de chercher d'autres possibilités et d'autres significations pour obtenir les meilleurs résultats possibles.



Profile visible sur Linkedin.



Mes compétences :

Organisation du travail

Coaching

Formateur

Veille

Management de projet

Fidelio programme de gestion

Mirus programme gestion du personnel et comptable

Yield management

Management Hotelier

E-management

concepts managements

Gestion E-management, E-communication, E-réputatio