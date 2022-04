Blaise BARA

De formation universitaire (doctorat), mon parcours professionnel a eu pour fil conducteur l'informatique.

depuis 2009: Culture : Système d'Information et GRH, Archives nationales du monde du travail (SIAF) Roubaix (59).

2007-2008 : Santé : Système d'information et qualité. Centre hospitalier de Tonnerre (89).

2003-2006 : Téléphonie : Tests de solution de messagerie vocale unifiée Lyon (69).

1986-2003 : Téléphonie : Conception d'outils de taxation téléphonique Paris (75) puis Lyon (69).

1984-1986 : Santé : Conception d'un appareil de dépistage du glaucome, Lille (59).



Mon but: Avoir la confiance des interlocuteurs pour obtenir l'intégrité et la cohérence des projets. Je vise l'intérêt de l'entreprise.



Pour me contacter :



BlaiseBara@gmail.com

06 07 33 98 69



Mes compétences :

Ad Exchange

CPAGE

JAVA

Linux

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Office Suite

Microsoft Server

PABX

Suite office

SVI

UNIX

Windows 2000