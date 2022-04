Georges MONIER

De formation initiale mécanique (DUT Génie Mécanique et Productique), j'ai acquis en Angleterre une double compétence avec les métiers de l'informatique.

Bilingue Français-Anglais, j'ai pu également apprendre le Suédois lors de 3 années effectuées au sein de Valeo Engine Cooling AB à Sölvesborg (Suède).

Je me suis rapproché de mon métier de départ (la conception mécanique) après une expérience de 15 ans dans une PME éditrice de logiciels. Maintenant au sein de la société DTA à Montelimar (Delta Trikes Aviation), PME spécialisée dans la conception et la fabrication d'ULM (aéronefs de loisir), je peux exploiter mon gout pour les relations internationales, mes connaissances en mécanique, ainsi que ma passion pour le pilotage de ce type de machines.



Mes compétences :

Gestion de projet

SQL

Pédagogie

Informatique