Blaise CAVALLI

● Formation



2011 - 2014: Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne - Cycle ingénieur

Diplôme d'ingénieur Civil des Mines, option Management de projet et innovation



2013 - 2014: IAE de l'Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Master II en Intelligence économique et gestion de l'innovation



2012 - 2013: Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Licence éco-gestion



● Centres d'intérêt



Vie associative: Implication dans plusieurs associations de l'école (organisation du Gala, gestion de locaux d'une résidence universitaire - participation à des comités de gestion et conseil d'administration)

Sport: Handball, Football, Course à pied, Escalade

Musique: 10 ans d'accordéon en conservatoire



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Marketing stratégique

Innovation

Microsoft Office