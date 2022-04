Blaise LE MEE

Commercial en porte à porte , puis dans le marquage par adhésif chez Chronograph. Rentré en 1991 chez Publitex commercial (uniquement à la commission ) j'ai developper la clientèle sur tout l'ouest de la France et Paris .

Responsable des ventes pendant 6 ans ( gestion équipe commerciale et des assistants, gestion des litiges,suivi et développement des grands comptes ....) .

Connaissance de la chaîne graphique et du process d'impression en sérigraphie.

Homme de terrain , je privilégie le contact , rencontrer et servir au plus près des demandes des client .