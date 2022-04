Je m'appelle Blaise Mandras et je suis actuellement chargé d'études eye tracking au sein de la société Pertech.



Pertech est la seule société en France à développer, produire, concevoir et vendre des oculomètres ainsi que les logiciels d'acquisition et d'analyse des données associées.



Après 3 ans d'étude en informatique pendant lesquelles j'ai été formé à l'utilisation des solutions de eye tracking Pertech j'ai intégré la société Pertech entant que chargé d'études eye tracking.



Nous effectuons des tests sur tous types de supports 2D/3D dans des environnements réels ou simulés.



Des vidéos ainsi que diverses métriques (carte de chaleurs, patterns...) sont remis au client avec un rapport détaillé et des conseils répondant à la problématique du client.



N'hésitez pas à découvrir notre site (http://www.pertech.fr ) ainsi que notre blog (http://www.pertech.fr/blog ) pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Accessibilité

Ergonomie

Ergonomie web

Eye tracking

Mobile

Rédacteur

Rédacteur web

Rédaction

Rédaction web

Référencement

Référenceur web

tests utilisateurs

Tracking

Web