Blaise Olivier PONDY

Je suis Technicien superieur en Maintenance des systèmes Informatiques.

je suis Célibataire

depuis 2005 je travail à la société Soft-Tech où j'occupe le poste de : Infrastructure and Security Supervisor.

Administration système et réseaux ;Maintenance informatique,Installations et configurations des serveurs, Sécurité informatique,Entretien du parc informatique; Administration des bases de données : SQL base, SQL server; Construction et administration des DATACENTER.



Mes compétences :

Administration

Administration des Bases de données

Administration système

Administration système et réseaux

Bases de données

Bases De Données SQL

Informatique

Maintenance

Maintenance informatique

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

PARC INFORMATIQUE

Sécurité

Sécurité informatique

SYSTEME ET RESEAUX