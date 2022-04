Blaise PATRIX

Peintre et plasticien, je suis né à Paris en 1953 dans une famille d’artistes. De retour après une vingtaine d’années en Afrique de l’Ouest, je partage mon temps entre Bruxelles, Gênes et la Normandie. SM peinture est régulièrement exposée depuis 1970 à l’échelle internationale (Europe, Etats-Unis, Afrique, Chine).



Depuis la fin des années 90, je développe le concept «d’Art socia(B)le» utilisant la création participative d’arts visuels afin d’humaniser les liens sociaux. Je collabore ainsi régulièrement avec des professionnels de l’urbanisme, du travail social ou des ressources humaines en entreprise pour produire des créations d’art urbain ou de design qui valorisent la créativité de leur public dans son univers quotidien.met en valeur la participation du public au service du lien et de l’action sociale." voir : <www.blaisepatrix.com>

VoirArrayArray

ArrayArray



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Arts

Arts plastiques

Développement durable

Education

Environnement

Evénementiel

Formation

Peinture

Plasticien

Plastiques

Santé