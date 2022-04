Blaise SIDA MINKOULOU

Actuellement étudiant en MBA ESSEC depuis octobre 2014,je suis fonctionnaire du MINESEC et notamment Professeur de mathématiques depuis 10ans déjà. Désireux de réussir ma reconversion dans l'entreprise,le MBA puis,d'autres formations qui pourront etre pertinentes pour mes futurs employeurs et l'expert financier que je compte devenir,m'aideront à atteindre mon objectif;sans négliger l'apport et les conseils de tout professionnel sensible à mon objectif professionnel



Mes compétences :

Account management

Conseil en performences

Analyse de données statistiques

Recherche Opérationnelle

Conception de Systèmes d'Information

Analyse et Evaluation des Projets

Management Stratégique