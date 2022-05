Mbang MIRABEAU

Jean Mirabeau Lavoisier MBANG KOLLO, née le 29 Août 1981. Je suis de signe astrologique viège. Marié et père de trois enfants. Aîné d'une famille de 04 garçons et 02 filles.



Employé à Total E&P Cameroun en qualité d'opérateur de production puis, Assistant logistique et opérateur de conduite du 19/02/2008 au 19/03/2011, puis à Perenco rio del rey Cameroon du 19/03/11 à nos jours .Actuellement Assistant Production Engineer.



j'ai fais mes études supérieur à l'Institut Universitaire de Technologie de Douala (IUT de Douala), Puis à l'école supérieure de sciences économiques et commerciales de Douala (ESSEC de Douala) . Mon parcours académique est présenté sous dessous:

2011 : Master en Administration des Affaires (MBA) - Gestion de la de production (GP).

2009 :Licence de technologie en Génie Industriel et Maintenance à l’IUT de Douala

2006 :DUT en Génie Industriel et Maintenance à l’Institut Universitaire de Technologie de Douala

Etudes secondaire:

2002 :BT MA (Brevet de Technicien en Mécanique Automobile)

1999 :Probatoire de BT MA

1997 :CAP MRA (Certificat D’aptitude Professionnel de Mécanicien Réparateur Automobile)



Mon expéreince professionnelle:

A Perenco rio Del rey Cameroon.

Depuis 01/08/2013 : Assistant Production Engineer

03/20011: Opérateur de conduite (control room opérator).



A Total E&PCameroun.

2010 : - Opérateur de conduite

- Mars : supervision travaux pose transformateur et énergisation station satellite plus visite des capacités de production.

- Janvier : supervision des travaux de pose câble électrique HT et fibre optique avec l’installeur NORTHENRIVER.

2009 : - Août-Décembre : Assistant logistique et assistant opérateur de conduite. Mise à jour et planification des opérations de production/test des puits avec le logiciel Microsoft Project

- Juillet : Supervision travaux pose Groupe Electrogène 320KVA sur plate-forme.

- Janvier-Mars: Pose sur les stations de Trois nouveaux compresseurs d'air pour air instrument

et mise en service.

2008 : Opérateur de production à Total E&P Cameroun

2007 : Formation pré emploie pour le poste d’opérateur de production junior à Total E&P Cameroun

2006 : Stage académique à AES-SONEL (suivi et maintenance des groupes électrogènes)



Mes compétences :

Contrôle et régulation de développement

L’optimisation des débits

Exécution des plans et projet

Traitement huile et eau de gisement

Planification des opérations

Production / Exploitation/Well-test

Maintenance Industrielle et off-shore

Analyse des puits / Développement/Stimulation

Gestion de projet