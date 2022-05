Lin-Robert MOMA

1. Dynamique et motivé, je suis un professionnel des métiers du contrôle de gestion et de la finance. Très enthousiaste, avec plus dix-neuf (19) ans d'expérience dans le secteur privé, notamment dans la gestion des performances et la maitrise des risques.

Spécialités: La gestion des risques d'entreprise; le suivi et l'analyse des budgets; La planification, l'analyse et les prévisions financières; L’analyse, la mesure et l'amélioration de la performance



2. Diplômé ESSEC, je suis titulaire du Diplôme d’Etudes Professionnelles Approfondies ; spécialité : Gestion des Systèmes d’Informations et d’Aide à la Décision.



3. Auditeur financier et comptable chevronné, je me suis par ailleurs spécialisé dans la mise en place des Systèmes d’Information de Gestion dans les Organisations.et des outils de l’informatique décisionnelle



4. Animateur des formations dans des IPES (Instituts Privés de l’’Enseignement Supérieurs) de la place, notamment en Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH), comptabilité analytique et en statistiques appliquées en Economie et à la Gestion



Mes compétences :

Business plan

Contrôle de gestion

Etudes sectorielles

Études qualitatives et quantitatives

Analyse et évaluation des projets

Microsoft Visio

Microsoft Project

Cognos Impromptu

Business Intelligence

Audit

Contrôle interne

Microsoft Windows

Aide à la décision

Tableaux de bord pratiques sous Excel

Mise en oeuvre des logiciels de gestion:paie,compt

Analyse des données sous SPSS et SPHINX

Microsoft Office