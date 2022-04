Blaise ZONGO

ZONGO Blaise

Après avoir fait des études au Petit Séminaire de Pabré, je me suis retrouvé en Faculté de Droit et de Sciences Politiques (FDSP) à l'Université de Ouagadougou, l'actuelle Unité de Formation et de Recherches en Sciences Juridiques et Politiques (UFR/SJP) où le droit a été particulièrement au cœur des études.

Après l'Université de Ouagadougou et plusieurs expériences professionnelles dans le secteur privé, j'ai rejoint l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature de Ouagadougou (ENAM) pour une formation spécialisée en Gestion des Ressources Humaines, Cycle A.

De nos jours, l'expérience professionnelle s'est consolidée à travers mes passages dans plusieurs sociétés privées comme publiques de la place.

De plus, plusieurs branches ont été de mon cursus scolaire et universitaire tels que la comptabilité, le droit et la GRH.

Je suis donc pluri disciplinaire et apte à travailler sous pression.



Mes compétences :

Dynamisme