Blanc MICHEL

Michel Blanc

15 Avenue Gaston Boyer

04000-Digne les Bains



michelblanc68@free.fr

Cell : 06 87 16 93 49



Je suis un sénior de 58 ans qui n’accepte pas que sa carrière s’arrête brusquement suite à un licenciement économique et qui a un besoin urgent de retrouver une activité professionnelle.



De formation électro- technique, J’ai travaillé au sein de plusieurs grands groupes industriels du secteur de l’énergie, et dispose de plus de 25 ans d’expérience en commerce à l’international et sur les aspects technico-commercial et Marketing (Postes d’Ingénieur Commercial et Marketing Manager).



Je possède ainsi de grandes compétences en matière d’études, de conseils et de conduites d’Affaires en Energie, un savoir faire que je voudrai maintenant partager.



Mes nombreuses missions menées à l’International (Sud- Est Asiatique, Afrique, Amérique, Australie, Pacifique ) m’ont permis de démontrer mes qualités relationnelles et mon sens du travail en équipe .



Mon offre de service :



-Développement commercial et animation des ventes.

-Management dans groupes de projets et chantiers à l'international.

-Suivi et conseils en Énergie auprès de PME/PMI et collectivités locales.

-Conseil en Maintenance industrielle(Énergie/Fluides)

-Conseil en Marketing opérationnel et stratégique.



De par mon expérience professionnelle, je possède un important réseau de contacts professionnels de haut-niveau et suis persuadé qu’il peut-être pour vous générateur d’opportunités commerciales.



Actuellement disponible ,je suis prêt et ouvert à discuter de toute mission de plus ou moins longue durée qui permettrait de couvrir l’un de vos besoins dans ces domaines.



Voir également mon profil et mes références sur http://www.linkedin.com/in/blancmichel



