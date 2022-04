Blanca LAGUNA

// EN RECHERCHE//



Ce qui m'anime : le bien-être et le bien-vivre en entreprise au service de l'humain et de la performance.

Améliorer les conditions de travail, favoriser les relations interpersonnelles et améliorer la communication, encourager l'Intelligence Émotionnelle et l'Intelligence Collective, développer la confiance, accompagner les mutations de l'entreprise et repenser l'organisation.



Rencontrons-nous et œuvrons ensemble pour plus de sens et de qualité de vie au travail !



Mes compétences :

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Forfaitiste

Bien être

Goût du travail individuel et en équipe

Goût de la reflexion et du travail bien fait

Gout de la décoration

Tourisme

Polyvalence et capacité d'adaptation

Gestion De Projets

Ecoute

Bienveillance

Coaching