Blanche DE JABRUN

Professionnelle, volontaire et dynamique, j'apprécie de travailler en équipe tout en étant parfaitement autonome.

J’ai une très bonne connaissance des logiciels de bureautique ce qui m’a permis d'être formatrice auprès de personnels lors de stages dans un centre de formation et ainsi que d'être un support pour mes collègues.

L’évolution des moyens informatiques et de gestion dans le cadre de ma profession étant continuelle, j’ai souhaité compléter et valider mes connaissances et compétences par un BTS Assistante de Gestion PME-PMI en 2010-2011 dans le cadre d’un CIF.

J’ai effectué de nombreuses missions d'intérim, pour la plupart au CEA à Cadarache, qui m'ont permis de garder un contact avec le milieu professionnel et de développer une très grande adaptabilité aux différents types de postes proposés.

Actuellement secrétaire universitaire, comme contractuelle pour la faculté de médecine de Montpellier, je suis à la recherche d'un emploi pérenne.



Mes compétences :

Assistanat commercial

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Secrétariat

Assistance administrative

Assistanat de direction

Bureautique