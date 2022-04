Cyril DEBUISSON

J'ai fondé mon agence Bleu-Equipage Communication en sortant de l'école en 1994. J'ai vite pris le goût d'entreprendre.



Aujourd'hui, je suis à l'origine d'un groupe de communication qui à pour vocation de se développer en France et en Europe. Il regroupe des agences indépendantes qui sont, soit sur une zone géographique différente, soit qui ont un savoir-faire complémentaire.



Dans tous les cas, ces agences incarnent les mêmes valeurs que celles qui nous animent : Aimer notre métier et notre environnement, respecter toutes les parties prenantes, donner le meilleur de nous même, être à l'écoute, être agile et être irréprochable pour rendre encore plus belles les entreprises de nos partenaires clients.



J'ai toujours pensé que le beau dans notre métier (comprenez conception, création, rédaction, support et technologie) ne devaient pas être réservé aux élites. Notre style, notre créativité, notre humour, notre rigueur, notre savoir-faire, notre engagement ou encore notre disponibilité sont autant de paramètres qui font que l'ADN de Bleu Equipage Communication est tellement appréciée.



Aujourd'hui je suis fière d'avoir contribuer à créer un univers de travail décalé, avec des collaborateurs autonomes, un esprit d'équipe non conformiste, une dimension humaine solide, autour de valeurs fortes et avec un niveau de professionnalisme très élevé.



www.bleu-equipage.com

www.groupebedc.com



Je suis membre du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants)

Responsable de la communication et Dauphin de la Section Meaux Marne-la-Vallée (77)

http://www.jeune-dirigeant.fr/



Mes compétences :

Direction artistique

Stratégie de communication

Accompagnement appels d'offres

Conseil marketing

Direction éditoriale

Conception et création d'idées

Conseil en communication

communication

image de marque

design

édition

PAO

conception

web