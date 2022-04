Blanche DE L'EPINE

Compétences clés :



> Stratégie en marketing et communication :

- Accompagnement, conseil et élaboration de recommandations stratégiques : déterminer la cible, définir le message,

réaliser le plan de communication/marketing, le planning des actions et le budget.

- Définition des objectifs de campagnes publicitaires.

- Sélection des projets de campagnes, des supports médias.



> Commercial :

- Aptitude à gérer et développer la relation clients.

- Reporting et présentations de recommandations.

- Direction et suivi de projet (du brief à la validation du BAT) : sites Internet, Intranet, mailings, newsletters, catalogues

(maîtrise de la chaîne graphique), PLV, affichage, presse, radio, télévision.

- Coordination des réponses aux appels d’offre (budgets et principes créatifs).

- Mise en oeuvre et suivi de productions photos.

- Aptitude à maîtriser des sujets techniques, industriels ou tertiaires.

- Management et coordination d’équipes.



> Négociations/Achats :

- Réalisation et négociation des budgets, mise au point des devis, relation Services Achats.

- Sélection des prestataires : imprimeurs, fabricants de PLV numériques, régies publicitaires, photographes et équipes techniques pour les prise de vues.



Mes compétences :

Budgets

WordPress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator