Marcelino MARTINEZ

CA Publishing, est le spécialiste de la fabrication dédiée aux points de vente. Véritable solution globale, des achats au suivi de la fabrication à la livraison des supports (avec son site logistique intégrée).



CA Publishing vous accompagne sur les projets de théâtralisation intérieure et extérieure, vitrines et l'impression d'éditions publicitaires.



Être là, jusqu’au bout, avec vous, c’est ce qui nous caractérise :



De la fabrication à la logistique, nous vous aidons aussi à choisir le bon support, le bon format, les bonnes matières et étudions bien en amont les meilleurs circuits logistiques qui soient pour vous accompagner efficacement à travers à chaque étape de votre projet.



Nous travaillons avec nos clients, sans doute une des raisons pour laquelle nous parvenons à construire des partenariats forts et de long terme.







Mes compétences :

Marketing

Management

Communication